البراءة لنجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

المصدر: (القاهرة-وكالات)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة،أمس، حكمها ببراءة علاء وجمال، نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، و7 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة»، من التهم المنسوبة إليهم.

وقال مسؤول قضائي «أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على علاء وجمال مبارك وهما مُخلى سبيلهما وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم».

وأضاف أن المحكمة ستقرر في أمر منع المتهمين بالقضية من التصرف في أموالهم في جلسة 11 مارس المقبل.

ومن بين المتهمين الذين شملتهم البراءة رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

وكتب علاء مبارك على حسابه على موقع تويتر الليلة قبل الماضية «أتمنى بعد انتهاء قضية البورصة أن يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي تم في هذه القضية».