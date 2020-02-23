198 مختطفاً قسرياً في سجون ميليشيا الحوثي

المصدر: (إب-وكالات)

طالبت رابطة حقوقية محلية ميليشيا الحوثي، بالكشف عن مصير 198 مختطفاً قسرياً منذ خمسة أعوام، في سجون الميليشيا في إب.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان، عقب وقفة احتجاجية نفذت في المحافظة، إن أكثر من 198 مختطفاً لا يعلم مصيرهم ولا أوضاعهم الصحية، مطالبة الجهات الحكومية والرسمية والحقوقية بالاهتمام بقضية أبنائهن وألا تذهب القضية أدراج الرياح في ظل الأوضاع المتغيرة في البلاد. وحمل البيان، الميليشيا حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً، مؤكداً أن جريمة الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب لا تسقط بالتقادم.