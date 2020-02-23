الميليشيا تعرض صواريخ إيرانية

المصدر: (عدن - البيان)

من المقرر أن تعرض ميليشيا الحوثي، اليوم، نماذج من الصواريخ الإيرانية التي تم تهريبها، بالتزامن وملاحقة ضباط القوات الجوية، وتهديدهم بالفصل إذا لم يعودوا للعمل معها.

وقالت مصادر عسكرية، إن الميليشيا ستعرض نماذج لصواريخ إيرانية أرض جو، تمكن الحرس الثوري من تهريبها إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وأنها ستدعي أن هذه الأنواع مطورة محلياً، مع أن الجيش اليمني لم يكن بحوزته مثل هذا الطراز، الذي ضبطت البحرية الأمريكية أنواعاً منه قبل أسبوع، في مياه بحر العرب، ضمن شحنة صواريخ كانت في سفينة صيد، وفي طريقها إلى الميليشيا.

وتأتي هذه الخطوة متزامنة واستدعاء الميليشيا ضباط القوات الجوية والدفاع، الذين التزموا مساكنهم منذ بداية الحرب، وأمرتهم بالحضور إلى معسكراتهم في صنعاء، تمهيداً لإدخالهم في دورات طائفية.