المصرية غادة والى تتسلم مهامها في الأمم المتحدة

المصدر: وكالات

أدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة بمصر، "السبت"، اليمين لتولي مهام منصبها الجديد رسميا كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر الأمم المتحدة في فيينا.

وتوجهت "والي" إلى نيويورك لأداء حلف اليمين لتولي منصبها الجديد كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، بمقر الأمم المتحدة.

وأشار بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت ، أن حلف اليمن جاء خلال استقبال السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لغادة والي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشاد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير محمد إدريس، بثقة السكرتير العام للأمم المتحدة في، غادة والي، وقدراتها، مما أهلها لتوليها هذا المنصب، مشيراً إلى أن عملية الاختيار اتسمت بالمنافسة القوية وجاء الاختيار على أسس موضوعية.

وأكد، ما يعنيه اختيار والي، ليس لمصر وحدها، ولكن أيضاً للدول الأفريقية والعربية ولقضايا تمكين المرأة بصفة عامة، بالإضافة إلى أهمية ذلك في إشراك دول الجنوب بشكل أمثل في المناصب القيادية الدولية.

أعربت غادة والي عن تقديرها للدعم الذي تلقته من القيادة السياسية المصرية، ومن وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، كما أعربت عن امتنانها لثقة السكرتير العام وتطلعها لنقل خبراتها المكتسبة أثناء عملها كوزيرة للتضامن الاجتماعي إلى الساحة الدولية باعتبار أن مكافحة الجريمة بكافة أشكالها تستلزم رؤية مجتمعية شاملة، مؤكدة الترابط بين الجريمة المنظمة عابرة الحدود والإرهاب والفساد.