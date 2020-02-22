أردوغان يعترف بمقتل جنود أتراك في ليبيا

المصدر: اسطنبول - وكالات

اعترف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوجود مقاتلين سوريين وأتراك في ليبيا، وسقوط قتلى أتراك في المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس.



ونقلت وسائل إعلام عدة عن أردوغان، قوله إن مقاتلين مما يسمى «الجيش الوطني السوري»، يوجدون حالياً في ليبيا، ويواصلون ما أسماه «الكفاح» ضد «قوات غير الشرعية». يشار إلى أن القوات التي يعتبرها النظام التركي شرعية، هي الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على طرابلس.



وقال أردوغان، في كلمة له بمدينة إزمير، اليوم السبت «ذهبنا إلى هناك (ليبيا)، مع فرق من الجيش الوطني السوري المعارض، ومستمرون في الكفاح في الميادين ضد قوات (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر)». وأضاف «لدينا عدد من الشهداء»، في إشارة إلى القتلى من جنوده ومرتزقته.