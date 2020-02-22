الكويت تجهز موقعي حجر صحي للقادمين من دول مصابة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مصادر كويتية أن وزارة الصحة الكويتية جهزت مركزين للحجر الصحي لاستقبال القادمين من دول ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصادر قولها إن أولى طائرات الإخلاء التي تجلي المواطنين الكويتيين من إيران ستصل البلاد عصر اليوم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها ستطبق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة قم الإيرانية التي تشهد تفشياً للفيروس، كما علقت الكويت الرحلات الجوية مع إيران.

وأشارت المصادر إلى أن "الموقعين المخصصين للحجر الصحي جرى تجهيزهما منذ فترة ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة للتعامل مع أى طارئ"، مشددة على أن "الوزارة تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاًعلى سلامة الجميع، مواطنين ومقيمين".

وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس الجمعة حرص بلاده على المتابعة الحثيثة على مدار الساعة للحفاظ على الأمن الصحي للكويت وتحصينها ضد فيروس كورونا عبر إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفق خطة محكمة ومتعددة الأبعاد محليا وخليجيا وعالميا.

من جانبها قالت صحيفة " القبس " الكويتية نقلا مصدر مسؤول قوله أن وزير الصحة د. باسل الصباح يجتمع حالياً مع لجنة الطوارئ لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد، في مطار الكويت الدولي، التي تضم عدداً من الجهات الحكومية لبحث كيفية إجلاء الكويتيين الموجودين في ايران.

وقال المصدر لـ «القبس» إنه سيتم استقبال المواطنين، في إجراء جديد، في مبنى الشيخ سعد العبدالله حتى لا يختلطوا بالمسافرين، وذلك عبر رحلتين، الأولى انطلقت الساعة العاشرة صباحاً برفقة طاقم طبي مكون من 12 طبيباً وممرضاً، سيكونون موجودين لفحص المواطنين قبل ركوبهم في الطائرات، موضحاً أن الرحلة الأولى ستحط الساعة 3.30 مساء، بينما ستحط الرحلة الثانية الساعة 4.20 مساء.