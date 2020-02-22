الكويت توقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أمس الجمعة، عن إيقاف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية إيران في الوقت الراهن، بناء على تعليمات وزارة الصحة، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد(كوفيد_19) وحدوث حالات وفيات في مدينة «قم» بجمهورية إيران .

وقال البيان، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممكن كانوا متواجدين في جمهورية إيران خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع أي كويتي قادم من جمهورية إيران للحجر الصحي.

وأضاف البيان، بأنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من جمهورية إيران نظراً للوضع الحالي.

وناشد البيان المواطنين، عدم السفر إلى جمهورية إيران خلال الفترة الحالية لحين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس «كورونا».

وكانت مؤسسة الموانئ قررت وقف نقل الأفراد بحراً من وإلى إيران اعتباراً من الخميس وحتى إشعار آخر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا في إيران.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أوصت الخميس، تجنب السفر إلى قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران، بعد ظهور إصابات بكورونا وفاة مصابين اثنين. وأعلنتت الصحة، في بيان، أنها ستفرض الحجر الصحي على جميع القادمين من قم، للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس.

وعلقت الخطوط الجوية الكويتية من جهتها، تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتبارا من الجمعة، بناءً على نصيحة وزارة الصحة الكويتية وهيئة الطيران المدني.