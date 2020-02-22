سلطان عُمان يبحث مع بومبيو العلاقات الثنائية

المصدر: (مسقط، الرياض - وكالات)

التقى جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بقصر العلم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ختام جولة الوزير الأمريكي إلى أفريقيا والخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

ووصل بومبيو إلى سلطنة عُمان قادماً من الرياض، حيث بحث مساء أول من أمس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «التهديد المتواصل الذي يشكّله النظام الإيراني»، كما ذكر ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف الناطق مورغان أورتاغوس أن «وزير الخارجية أكد لولي العهد السعودي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية».

وقال المصدر نفسه إنهما تحدثا أيضاً عن الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق.

وزار بومبيو السنغال وأنغولا وإثيوبيا في أول جولة أفريقية له.