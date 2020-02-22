السعودية: هجمات الحوثي تعرقل السلام

المصدر: عدن - البيان، وكالات

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي ودمرت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه مدن سعودية، في وقت قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن هجمات ميليشيا الحوثي، تدل على عدم جديتها في حل الأزمة اليمنية، بالتزامن مع ضبط قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر سفينة محمّلة بمواد تصنيع متفجرات كانت في طريقها لميليشيا الحوثي

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن هجمات ميليشيا الحوثي، تدل على عدم جديتها في حل الأزمة اليمنية، لافتاً إلى أن الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن في المنطقة .

واكد بن فرحان في مؤتمر صحافي، مع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في العاصمة الألمانية برلين، إلى ضرورة دعم العمل الإنساني في اليمن.

وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي صواريخ باليستية صباح أمس أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مدن سعودية. وأوضح المالكي أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين.

منصة صواريخ

بيّن العقيد المالكي أن العاصمة صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات الميليشيا الحوثية باستخدامها الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بُعد، كما اكد المالكي إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تزيف الحقائق، في محاولة لرفع معنويات جمهورها، وذلك عبر زعمها استهداف منشأة نفطية سعودية.

في الأثناء، ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر سفينة محملة بمواد تصنيع متفجرات كانت في طريقها لميليشيا الحوثي، فيما تدور مواجهات عنيفة شرق مدينة تعز. وقال العميد صادق دويد، ناطق المقاومة الوطنية، إن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر اعترضت سفينة وفتشتها ووجدتها مليئة بمواد مهرّبة تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.

إلى ذلك، تصاعدت المواجهات مع ميليشيا الحوثي في محيط معسكر التشريفات في تعز، عندما حاولت التسلل إلى أطراف مواقع القوات المشتركة هناك والقيام بتفجيرات العديد من المنازل أعقبها اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة أجبرت ميليشيا الحوثي على التراجع بعد تلقيها ضربات موجعة وخسائر في الأرواح والعتاد.

من جهة أخرى استهدفت ميليشيا الحوثي بعشرات القذائف مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وذكر العميد صادق دويد أن الميليشيا استهدفت المنتزه الذي يستخدم مقر إقامة المنظمات الدولية ويتواجد فيه حالياً بعثة منظمة الصليب الأحمر الدولي بـ31 قديفة.