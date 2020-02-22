تراجع الليرة التركية مقابل الدولار

المصدر: أنقرة - رويترز

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار أمس، لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ مايو الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في منطقة إدلب السورية المجاورة في إثارة قلق المستثمرين.

ولامست الليرة مستوى 6.11 مقابل العملة الأمريكية، مقارنة مع إغلاق أول من أمس عند 6.1005. وخسرت العملة التركية 2.6 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، علاوة على تراجع في قيمتها بلغ 36 في المئة في العامين الماضيين. وتكبدت الليرة خسائر في تسع من بين 12 جلسة تداول ماضية، لأسباب من بينها تطلع المستثمرين عالمياً لأصول أكثر أماناً مما دفع الدولار للارتفاع في مواجهة انتشار فيروس كورونا.