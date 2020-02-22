الجزائريون يتظاهرون في ذكرى الحراك

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين، أمس، عشية الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة وأطاح بأركان نظامه.

وشهدت العاصمة الجزائرية تواجداً كبيراً للمتظاهرين في الجمعة الـ53 مقارنة بالتظاهرات السابقة، موازاة مع انتشار كثيف لعناصر الشرطة في الشوارع والساحات الرئيسة التي توصف على أنّها معقل للحراك.

وذكرت مصادر إعلامية، أن ولايتي بجاية وتيزي وزو بمنطقة القبائل، شهدتا تظاهرتين حاشدتين. فيما كان العدد أقل في مدن أخرى. وتمسك المتظاهرون بمطالبهم التقليدية، المطالبة بالتغيير الجذري للنظام ورحيل جميع رموزه. وأعرب متظاهرون آخرون، عن رفضهم لاقتراح رئيس البلاد عبد المجيد تبون، 22 فبراير يوماً وطنياً للتلاحم بين الجيش وشعبه من أجل الديمقراطية. وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أول من أمس، إنّ الحراك الشعبي ظاهرة صحية، محذراً من محاولات اختراقه من الداخل والخارج.