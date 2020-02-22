آلاف المستوطنين يقتحمون الأغوار الشمالية

المصدر: القدس المحتلة-وكالات

اقتحم آلاف المستوطنين، أمس، منطقتي أم القبا والبرج في الأغوار الشمالية، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مئات الحافلات والمركبات أقلت نحو أربعة آلاف مستوطن ومستوطنة، اقتحموا المنطقتين لأكثر من 4 ساعات، بحماية من جيش وشرطة الاحتلال، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التي يقتحم فيها المستوطنون المنطقتين بهذه الأعداد. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز تياسير الذي يربط بين طوباس والأغوار الشمالية من كلا الاتجاهين.

ولفت دراغمة إلى أن اقتحام المستوطنين يأتي من أجل تحفيز المستوطنين للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها، مطالباً أبناء شعبنا بالتواجد الدائم في الأغوار لحمايتها وإفشال مخططات الاحتلال.

من جهة أخرى، أصيب شابان،أمس، بعد اعتداء مستوطنين عليهما، في تجمع رأس عين العوجا شمال مدينة أريحا.