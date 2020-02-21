الدفاعات السعودية تدمر صواريخ باليستية أطلقت من صنعاء باتجاه المملكة

المصدر: وام

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه وعند الساعة (0030) من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " إن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وبيّن العقيد المالكي أن العاصمة صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

