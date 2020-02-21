قيس سعيد: لا مجال لدولة داخل الدولة

المصدر: تونس - البيان

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنّ هناك رئيساً واحداً في البلاد، هو رئيس الدولة. وأضاف سعيد، خلال استقباله رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ: «هناك رئيس واحد للدولة، ورئيس للبرلمان، ورئيس للحكومة، أهم شيء في هذه المرحلة، هو الانسجام بين كل مؤسسات الدولة، لا مجال للحديث عن دولة داخل الدولة»، مشيراً إلى أنّ البعض يتحدث عن ثلاثة رؤساء، الأمر الذي لا يستقيم مع واقع الحال.

وتابع: «هذا التفتت، أدى لوجود بعض القوى داخل الدولة، هذا انتهى، يجب أن ندخل مرحلة جديدة، بتصور جديد مختلف، ونعتبر بما مضى في السابق، حتى لا نقع في نفس الأخطاء التي عرفتها تونس في التاريخ القريب والبعيد». وأشار سعيّد إلى إمكانية تحقيق الكثير، حال توفر الإرادة الحقيقية، لا سيّما على مستوى التشريعات التي ستضعها الهيئة التشريعية، والتي ستوضع من قبل رئيس الحكومة، لافتاً إلى أنّ التونسيين ينتظرون تحسن أوضاعهم. وأعلن سعيد، أنّه سيحيل القائمة النهاية للتشكيل الحكومي، إلى رئيس مجلس نواب الشعب.