علاوي يحسم مصير 19 حقيبة وزارية عراقية

المصدر: بغداد-وكالات

نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن النائب في تيار الحكمة، ستار الجابري، أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير التشكيلة الوزارية في جلسة الاثنين المقبل.

وأضافت أن رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي، حسم مصير 19 حقيبة، ويستمر الخلاف مع الكرد على آلية الترشيح للحقائب المتبقية. في المقابل، أعلن تحالف القوى العراقية، شروطه لمنح الثقة للحكومة الجديدة، حيث أكد التحالف، الذي يرأسه محمد الحلبوسي، على ضرورة إلزام الحكومة الجديدة بحصر السلاح بيد الدولة، وأهمية أن تحظى الحكومة بثقة وقبول الشعب، إضافة إلى إلزام الحكومة بتضمين برنامجها إعلاناً واضحاً وصريحاً لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وخلال سنة من تاريخ تشكيلها.