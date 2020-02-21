مناشدة أممية للجوار السوري استقبال لاجئين

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تركيا، استقبال مزيد من اللاجئين. وقال رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: «نحتاج إلى إنهاء القتال وطريق آمن للحفاظ على الأرواح، أناشد أيضاً الدول المجاورة، بما في ذلك تركيا، توسيع نطاق استقبال الواصلين، حتى يتمكن من هم أكثر عرضة للخطر من الوصول إلى بر الأمان».

وأضاف غراندي أنّ هناك استنزافاً لقدرات الدول المجاورة والدعم الشعبي لديها وطلب المزيد من الدعم الدولي للحكومات التي تستقبل لاجئين. وأوضح أنّ 80 في المئة من النازحين نساء وأطفال، مشدّداً على أهمية توفير ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

ولفت غراندي إلى أنّ لدى المفوضية مخزونات في المنطقة لتلبية الاحتياجات العاجلة لما يصل إلى 2.1 مليون شخص، بما في ذلك خيام لإيواء 400 ألف شخص، مشيراً إلى أن عدد المدنيين في المحافظة يقدر بنحو أربعة ملايين.

وأردف: «لا يمكن أن يدفع آلاف الأبرياء ثمن انقسام المجتمع الدولي الذي سيكون عجزه عن إيجاد حل لهذه الأزمة وصمة عار خطيرة على ضميرنا الجماعي الدولي».