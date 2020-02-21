قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين

المصدر: القدس المحتلة - وام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس. على صعيد متصل، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

واستهدفت الزوارق الحربية مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية. وعلى حدود السياج العنصري الفاصل لقطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خانيونس جنوب القطاع إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة، ومحيط معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع.