خادم الحرمين يبحث مع بومبيو قضايا المنطقة

المصدر: الرياض-وكالات

بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالرياض، أمس، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مجمل الأحداث الإقليمية والدولية، وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ونقل وزير الخارجية الأمريكي، للملك سلمان، تحيات الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، كتب بومبيو، في تغريدة عبر «تويتر»: «أنا سعيد لعودتي وزيارتي الرياض لتأكيد التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة». وأضاف: «هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة».

وتفقد بومبيو قوات بلاده في السعودية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن «زيارة بومبيو إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية، ومنظومة باتريوت المحاذية، تبرز العلاقة الأمنية الأمريكية السعودية طويلة الأمد، وتؤكد مجدداً تصميم أمريكا على الوقوف مع السعودية في مواجهة السلوك الإيراني الخبيث».

وتابعت الوزارة: «رداً على الهجمات، وبناء على طلب السعودية، نشرت الولايات المتحدة منظومة دفاعية صاروخية، ومقاتلات، في مهمة دفاعية، لردع وحماية (السعودية) من أية هجمات مستقبلية».

في الأثناء، تنطلق الأسبوع المقبل مناورات التمرين البحري المختلط «المدافع البحري»، حيث تستضيف القوات البحرية السعودية، في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي، نظيرتها القوات البحرية الأمريكية. وتأتي مناورات «المدافع البحري»، امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة بين البلدين. ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية.