16 فريقاً هندسياً للمشروع السعودي لنزع الألغام

المصدر: الرياض-وكالات

أكد مسؤول التدريب في المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) الخبير الأجنبي ديون فون لاندزبيرغ أن المشروع يعمل في الساحل الغربي بـ16 فريقاً هندسياً بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم من قبل خبراء المشروع وتزويدهم بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة في مجال نزع الألغام.

وقال ديون إن مهمة الفرق الهندسية في الساحل الغربي تتلخص في عمليات المسح الميداني، ونزع الألغام، والمتفجرات، ومخلفات الحرب من عبوات ناسفة وقذائف غير منفجرة.

ونوه مسؤول التدريب بمسام أن مهام خبراء مسام هي تدريب الفرق الهندسية على نزع الألغام اليدوية والمقذوفات وتدريب الفرق على عملية إتلاف الألغام والمسح الميداني.

وأضاف أن فريق الخبراء يعمل على عقد دورات تنشيطية للفرق الهندسية بين الحين والآخر كلما تطلب الأمر ذلك.

وأشار إلى أن فريق الخبراء يقوم بتنفيذ زيارات ميدانية بشكل مستمر للفرق الهندسية في الحقول وذلك للإشراف المباشر على سير العمل وضبط الجودة والتأمين، وكذلك التأكد بأن الفرق الهندسية تقوم بعملها بأمان وسلامة.