انتصار فلسطيني

المصدر: رام الله- د.ب.أ

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، انتهاء أزمة الاستيراد والتصدير مع إسرائيل التي استمرت عدة أسابيع ورافقتها إجراءات متبادلة. وصرح وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، في بيان صحفي، بأن الاتفاق على إنهاء الأزمة بشأن استيراد العجول والمنتجات الزراعية تم بوساطة دولية. وأوضح العسيلي أن سريان الاتفاق بما يتضمن تراجع إسرائيل عن قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية وإنهاء إجراءاتها بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، سيدخل حيز التنفيذ بعد غدٍ الأحد.

وأفاد بأن جوهر الاتفاق يتيح للجانب الفلسطيني استيراد العجول بشكل مباشر من مختلف دول العالم دون قيود في حين يتاح الاستيراد من إسرائيل وفق الاحتياج. واعتبر أن ذلك يعني «كسر الاحتكار والتحكم الإسرائيلي بشأن استيراد العجول، وأنه سيتم منح رخص الاستيراد المباشر من دول أوروبية».