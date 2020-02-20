الفخفاخ يقدم تشكيلة وزارية معدلة والرئيس التونسي يحيلها إلى البرلمان

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ ليل أمس الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة إثر تجاذبات سياسية حادة مع الأحزاب خلال مفاوضات تشكيلها.

وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد "لقد كانت فترة المشاورات رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية".

وبين الفخفاخ إن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة، وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وأكدت حركة النهضة، التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنها "ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة"، وفقا لبيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة.

ونال حزب النهصة؛ الأول من حيث عدد نواب البرلمان (54 من مجموع 217)، سبع حقائب وزارية.

وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي، الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من يناير في نيل ثقة مجلس النواب.

وفي 20 يناير كلف الرئيس التونسي الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور.

ومن المنتظر أن يحدد مكتب البرلمان تاريخا لعرض الحكومة على تصويت النواب.

وأمام الحكومة الجديدة تحد نيل ثقة البرلمان بـ 109 من الأصوات وإن فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

كشفت المفاوضات، التي رافقت تشكيل الحكومة، وجود خلافات عميقة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد وحزب النهضة، ما هدد بحلّ مجلس النواب والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرّة كانت ستكون الثانية في أقل من عام.

وكان الفخفاخ قدم السبت تشكيلة حكومة اعترضت عليها حركة النهضة، وقالت إنها لن تمنحها الثقة في البرلمان وشككت في استقلالية الشخصيات التي تولت وزارات السيادة.

ودعت النهضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يتم تشريك كل الأحزاب الممثلة في البرلمان فيها وبالأساس حزب رجل الأعمال نبيل القروي "قلب تونس" (38 مقعدا في البرلمان).

والفخفاخ (47 عاماً) كان عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية يناير 2014.

ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا، حيث بدأ حياته المهنية.

وفي 2006 عاد إلى تونس، حيث تولى منصب مدير عام شركة "كورتيل" التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات، والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة "كافيو".

وانخرط الفخفاخ العام 2011 في السياسة في صفوف حزب "التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات"، الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة "الترويكا"، وذلك لغاية 2014.