مجلس «التعاون» والنرويج يعززان العلاقات

المصدر: (الرياض - وام)

وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومملكة النرويج في الرياض، أمس، مذكرة تفاهم تضمنت آلية للمشاورات في المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتواصل بين الشعوب.

ووقع مذكرة التفاهم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف من جانب مجلس التعاون، فيما وقعت وزيرة الخارجية بمملكة النرويج اينه أريكسين سوريدي من جانب النرويج.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية، بما يسهم في فتح آفاق رحبة لمجالات التعاون المختلفة، والتي تسعى لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، بما يعزز من مكانة مجلس التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي.