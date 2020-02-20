مقتل 12 جندياً صومالياً في هجوم إرهابي

المصدر: (مقديشو - وكالات)

قال مسؤولون إن متطرّفي حركة الشباب الإرهابية قتلوا ما لا يقل عن 12 جندياً صومالياً، أمس، واستولوا لفترة وجيزة على قاعدة عسكرية جنوب غرب مقديشو، بعد تنفيذها هجومين على قاعدتين عسكريتين صوماليتين، باستخدام سيارة مفخخة وعشرات من المسلحين المدججين بالسلاح.

وذكرت الشرطة أن انتحارياً فجّر نفسه عند قاعدة عيل سليني، قبل أن يقتحمها مسلحون ويستولون عليها لفترة وجيزة، ليستعيد الجيش السيطرة على القاعدة بعد وصول تعزيزات. وقال ضابط الشرطة نور أحمد من مدينة أفجويي في محافظة شبيلي السفلى: «استولوا على القاعدة وأخذوا أسلحة وذخيرة، شمل ذلك بنادق مضادة للطائرات مثبتة فوق سيارات مكشوفة». وقال ضابط الجيش إسماعيل علي إن 12 جندياً قتلوا وأصيب قائد الموقع.

وذكر شهود عيان أن عشرات من مسلحي جماعة الشباب دخلوا بلدة قوريولي وواجهوا حشداً من السكان قبل أن ينسحبوا. وقال علي معلم، أحد سكان مدينة قوريولي، عبر الهاتف: «دخل مقاتلو الشباب البلدة وتحدث أحد قادتهم أمام تجمع قبل أن يخرجوا من البلدة، الوضع هادئ الآن والقوات الصومالية، المدعومة من «أميسوم» تقوم بدوريات في الشوارع».