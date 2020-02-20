تأكيد يوناني للبنان على دعمه دولياً

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكّد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أمس، دعم لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين لبنان واليونان في مجالات عدة، لتطوير العلاقات الثنائية.

وعرض الوزير دندياس، خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا ببيروت، أمس، «تجربة اليونان في الخروج من الأزمة الاقتصادية، التي مرت بها قبل 10 سنوات، والتي أمكن تجاوزها، حيث بدأت اليونان تستعيد عافيتها الاقتصادية والمالية».

ورحب الوزير اليوناني بطرح «الرئيس عون للتنسيق في البرامج السياحية بين لبنان واليونان وقبرص»، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم للبنان.

من جهته، أكد الرئيس اللبناني، أن «العلاقات اللبنانية- اليونانية، قائمة على أسس متينة من التعاون في المجالات كافة، وهي تزداد متانة، نظراً للمصالح المشتركة بين البلدين والصداقة التي تجمع الشعبين».

وتطرق البحث، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية «إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان، وتداعيات هذا النزوح على مختلف القطاعات اللبنانية، كما تم البحث في سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة». وكان وزير الخارجية اليوناني، وصل في وقت سابق، أمس، إلى بيروت، على رأس وفد من الوزارة، في زيارة إلى لبنان، تستمر يوماً واحداً.