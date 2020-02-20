دلائل جديدة بشأن هجوم «أرامكو»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

ذكر تقريران أن أجهزة صغيرة داخل طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية، وتلك الموجودة في ترسانة ميليشيا الحوثي، تتماثل مع مكونات عثر عليها في طائرات إيرانية مسيرة في أفغانستان والعراق. وقال مركز «أبحاث التسليح أثناء الصراعات»، في تقرير صدر أمس، إن أجهزة الجيروسكوب هذه لم يتم العثور عليها إلا داخل طائرات مسيرة صنعتها إيران.



يأتي ذلك بعد تقرير صدر أخيراً من الأمم المتحدة يقول إن خبراءها رأوا جيروسكوباً مشابهاً لطائرة مسيرة إيرانية استولى عليها الجيش الأمريكي في أفغانستان، وكذلك في شحنة صواريخ كروز صودرت في بحر العرب متجهة إلى اليمن.



ويربط هذا الاكتشاف إيران بهجوم إرهابي على منشآت نفط سعودية تتبع شركة أرامكو، وأدى إلى تأثر إنتاج النفط العالمي لفترة قصيرة.كما يربط إيران بتسليح الحوثيين في اليمن. وتنفي إيران ضلوعها في هذا الهجوم، لكنها عززت بشكل متزايد نفوذها على الحوثيين، وشنّت هجوماً صاروخياً باليستياً على القوات الأمريكية في العراق، بعد أن قتلت غارة أمريكية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد الشهر الماضي.

وصرح جوناه ليف، رئيس مركز الأبحاث، لـ«أسوشييتد برس»: «هذا الجيروسكوب رأيناه الآن مرات كافية في المواد المصنعة في إيران حتى نتمكن من أن نقول بثقة إن وجوده في مادة أنتجها الحوثيون يشير إلى أن المادة تم استيرادها من إيران».