السلطة تفاوض إسرائيل عبر وسطاء

المصدر: رام الله - د.ب.أ

كشف وزيران فلسطينيان، أمس، عن مفاوضات عبر وسطاء دوليين من أجل إنهاء قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيري الاقتصاد خالد العسيلي والزراعة رياض العطاري برام الله أمس مع تجار وموردي المنتجات الزراعية من الضفة الغربية وقطاع غزة. وجدد العسيلي والعطاري، حسب بيان لوزارة الاقتصاد، التأكيد على موقف الحكومة الفلسطينية الداعم للمزارعين، والعمل على تقديم وتوفير مستلزمات دعم وصمودهم، بالإضافة إلى المصدرين من خلال دفع الاسترداد الضريبي.

وقال الوزيران إن إسرائيل تفرض نظام تحكم وسيطرة على مدخلات الاقتصاد الفلسطيني، وتحاول افتعال الأزمات للضغط على الحكومة، للحد من تطبيق استراتيجيتها في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد إسرائيل.