باريس تطالب بمواجهة غربية لـ «داعش»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي من أن تنظيم داعش يستعيد قوته، ما يحتم على الغربيين معاودة المعركة ضده.

وقالت بارلي متحدثة إلى طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول التي تبحر حالياً غرب المتوسط «الخارطة ليست الأرض: دويلة داعش أزيلت من واحدة، لكنها تحاول ترسيخ نفسها في الأخرى».

وتابعت مخاطبة الطاقم المؤلف من ألفي عنصر «داعش يبقى قوياً في سوريا، وخصوصاً في المناطق التي يُقال إنها تحت سيطرة الحكومة (...) أما العراق، فيشهد بلبلة بفعل وضعه الداخلي وتقلبات الخصومات الدولية. داعش يواصل إعادة ترتيب صفوفه واستهداف القوات الحكومية فيه».