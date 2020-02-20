التحالف: ندعم جهود فرض الأمن بالمهرة

المصدر: الرياض- د.ب.أ

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن دعمه لجهود الحكومة اليمنية في فرض الأمن في محافظة المهرة، مشدداً على عدم التسامح مع محاولات تقويض الاستقرار.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان: «ندعم جهود الحكومة اليمنية في التصدي لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب ومحاولات تقويض الأمن والاستقرار بمحافظة المهرة». واعتبر المالكي أن «محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بالمهرة تشكل خطراً أمنياً حقيقياً يقوّض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة».

وأوضح أن «بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب حاولت تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة».