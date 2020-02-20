حفتر يبحث في موسكو الأوضاع بليبيا

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في موسكو، أمس، الوضع في ليبيا. وذكرت وكالة «سبوتنيك» في بيان نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي وقائد الجيش الليبي اتفقا على أنه لا بديل للتسوية السياسية في ليبيا.

وتابع البيان: «تمت الإشارة خلال اللقاء إلى الدور الهام للمفاوضات التي عقدت في 13 يناير من هذا العام في موسكو، لإقرار وقف إطلاق النار وبدء عملية تسوية الوضع في البلاد». وأكد الطرفان مرة أخرى عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية، فضلاً عن الالتزام باستقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن على الأطراف الخارجية أن تدفع طرفي النزاع في ليبيا إلى الجلوس لخوض محادثات سلام.

وقال لافروف خلال لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو: «يجب على كل من لديهم تأثير بشكل أو بآخر على القوى السياسية أو غيرها في ليبيا أن يحضوها على الجلوس معاً لخوض محادثات، اتخذت الخطوات الأولى بهذا الاتجاه لكن صعوبات إضافية تعاود الظهور من جديد»، وفق ما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.