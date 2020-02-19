الرياض: إقرار مجلس التنسيق مع الجزائر

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

وافق مجلس الوزراء السعودي على «إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري»، الذي تم الاتفاق عليه أواخر 2018، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «مجلس الوزراء قرر الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وتفويض الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس الجانب السعودي في المجلس بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه».