شاهد.. عراك في مجلس الأمة الكويتي

المصدر: البيان الإلكتروني

استنكر عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين ما حدث من رئيس وحرس مجلس الأمة خلال جلسة العفو، واصفا إياه بالمستفز والخاطىء.

وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر إن "ماحدث من رئيس وحرس مجلس الأمة مستفز وخاطئ تجاه المواطنين الحاضرين في جلسة العفو"، مضيفا : أحمد الله القدير أنه لم تقع إصابات - بحسب علمي - أو يسقط أحد من فوق المدرج".

وكان مجلس الأمة الكويتي رفض بالأغلبية أمس الثلاثاء، مقترحات العفو الشامل في عدد من القضايا، وسط مشادات بين عدد من النواب وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي.

وفصّل مجلس الأمة مقترحات العفو الشامل، وصوت أعضاؤه على كل مقترح على حدة في القضايا المعروفة بـ"مقتحمي المجلس"، "خلية العبدلي"، "عبد الحميد دشتي"، و"قضايا الرأي العام"، فرفضها جميعها بأغلبية 42 صوتا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات عنيفة بالأيدي بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي أثناء نقاش قانون العفو، بين المعارضين والموالين للقانون، وتدخل عناصر الشرطة لفض الاشتباك.