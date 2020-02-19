حكومة علاوي بين مطالب المتظاهرين واشتراطات الأحزاب

المصدر: دبي ـ بغداد ـ البيان

يسعى رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي إلى اجتياز العقبات التي تقف في طريق تشكيلته الوزارية التي تتقاذفها اعتراضات المتظاهرين واشتراطات القوى السياسية، خاصة وأن أغلب المشتغلين في السياسة غير مهتمين بمشاكل البلاد ومطالب المتظاهرين إلا بمقدار خطورتها على وجودهم ومكاسبهم، حيث هدد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بمقاطعة حكومة محمد توفيق علاوي وعدم المشاركة فيها. فيما يستعد لعقد لقاء ثانٍ مع الأحزاب بعد فشل لقاء أول من أمس.

وقال مسؤول ملف بغداد في مقر رئيس الحزب الديمقراطي عرفات كرم في تصريح صحافي: «إن لم تجر استشارتنا فلن نشارك في تلك الحكومة، إذ لا يعقل أن يحسب للحزب الديمقراطي الكردستاني حساب العصائب» في إشارة إلى إعلان حركة عصائب أهل الحق ممثلة بكتلة صادقون التابعة لها دعمها تشكيل حكومة من المستقلين وتأكيدها عدم طرح أي مرشحين.

وبخصوص ما جرى الحديث بشأنه عن نية علاوي زيارة إقليم كردستان قال كرم: «علمنا من خلال الإعلام نية علاوي زيارة إقليم كردستان، لكن موعد الزيارة ليس معلوماً».

في الأثناء، قال مصدر سياسي مطلع، إن «اجتماع قادة الكتل السياسية، مع رئيس الوزراء المكلف شهد مقاطعة من بعض القوى السياسية المؤثرة، وعلى رأسها تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وقوى سياسية أخرى لديها تحفظ على طريقة اختيار علاوي للوزراء في حكومته المرتقبة».

وأكد المصدر، أن «علاوي سيوجه دعوة جديدة لقادة الكتل السياسية، للاجتماع وحتى تكون القوى السياسية المقاطعة للاجتماع الأول، حاضرة في الاجتماع الثاني».

اتفاق

وكشف نائب سابق عن اتفاق بين تحالف القوى، الذي يرأسه محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لرفض تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال النائب السابق كامل الدليمي، المقرب من الحلبوسي، في تصريح صحفي: «حتى هذه اللحظة لم يتلقَ مجلس النواب أية دعوة من قبل أية جهة لعقد جلسة استثنائية لتمرير حكومة محمد توفيق علاوي، فضلاً عن عدم إرساله السير الذاتية للمرشحين إلى أعضاء البرلمان للاطلاع عليها قبل التصويت».

وأضاف الدليمي: «إن تقديم أسماء الكابينة الوزارية يحتاج إلى توجيه دعوة للبرلمان لعقد جلسة استثنائية قبل ثمان وأربعين ساعة»، لافتاً إلى: «أن آخر يوم في العطلة التشريعية المحدد في الثالث من شهر مارس المقبل، سيكون آخر يوم للمهلة الدستورية المحددة لرئيس الحكومة المكلف لتقديم أسماء وزرائه»..

من جهته كشف النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي عن العقبات التي ستواجه تمرير حكومة علاوي.

وقال العكيلي: إن «رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيواجه صعوبة في تمرير كابينته الوزارية لبعض الوزارات، مثل الدفاع والداخلية والمالية والنفط»، مستبعداً أن «يقدم علاوي كابينته الوزارية كاملة الأسماء والأعداد».

مسؤولية

وأشار العكيلي إلى أنه «لا يمكن أن تُمرر الحكومة بنفس اللحظة، وهذه أهم العقبات التي ستواجهه»، مؤكداً أن «رئيس الوزراء المكلف يتحمل مسؤولية النجاح والإخفاق بالنسبة لتشكيلة الحكومة المقبلة».

من جانبه أكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري أن «وجود المكونات داخل الكابينة الوزارية والحفاظ عليها ضرورة ملحة، شريطة الابتعاد عن المحاصصة»، مبيناً أن «التمثيل المكوناتي يختلف عن المحاصصة الحزبية، على أن تكون الأسماء المطروحة من رئيس الوزراء، وليس من الكتل الممثلة لهذه المكونات».