الحوثي.. إخفاق في الدريهمي وتخبّط في إب

المصدر: عدن - البيان

تصدت وحدات من القوات المشتركة، أمس لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مسنوداً بقصف مدفعي، بمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. بالتزامن، فجرت القوات المشتركة، طائرة حوثية ملغومة، أثناء تحليقها فوق مديرية الدريهمي.

وذكر مصدر عسكري، أن الميليشيا الحوثية نفذت محاولة تسلل انتحارية باتجاه مواقع القوات المشتركة في الدريهمي، تحت غطاء قصف مدفعي كثيف.

وقال المصدر، إن ميليشيا الحوثي مهدت لمحاولة التسلل لفك الحصار عن عناصرها المتحصنة بالمدينة عبر قصف مدفعي، وأضاف إن القوات المشتركة تصدت بحزم لمحاولة التسلل وأخمدت نيران الميليشيا الحوثية وكبدتها خسائر مادية وبشرية فادحة.

وأشار المصدر إلى أن التصعيد الحوثي يأتي متزامناً مع حالة التخبط التي تعيشها الميليشيا في الحديدة والساحل الغربي، وسط انتهاكات عسكرية وإنسانية لاتفاق السويد.

على صعيد متصل أكدت مصادر سياسية أن الشرعية وميليشيا الحوثي ستستكمل قوائم الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى وعددها 1421 أسيراً منهم 521 من الجانب الحكومي.

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة، في مناطق العود جنوب محافظة إب القريبة من جبهات شمال مديريَّة قعطبة التابعة لمحافظة الضالع، أن خلافات تعاني منها ميليشيا الحوثي نتيجة الصّراع بين قياداتها العسكريَّة والسياسيَّة.

وتعيش ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أزمة داخلية هي الأكبر منذ سنوات، بفعل اتساع فجوة الخلافات بين قياداتها من الصّفِ الأول، وانتقال الصّراع بين أجنحتها المختلفة إلى العلن. وفي التفاصيل، فإن خلافات وانقسامات كبيرة وقعت داخل قيادة الجماعة الحوثية المدعومة إيرانيّاً في بلاد العود العليا جنوبي محافظة إب، مساء الاثنين وصلت إلى اشتباكات مسلّحة أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

في الأثناء، واصلت ميليشيا الحوثي تصعيدها العسكري في عقبة ثرة الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين، بقصف مواقع متقدمة للقوات الجنوبية ومحاولة تقدم لمسلحيها على حدود مديرية لودر.

ودفعت ميليشيا الحوثي بمزيد من التعزيزات المسلحة إلى مديرية مكيراس وعقبة ثره، الاثنين، في الوقت الذي تواصل قصف مواقع متقدمة للقوات الجنوبية شمال شرق محافظة أبين. وتحدثت مصادر محلية عن وصول أكثر من 15 طقماً للحوثيين في عقبة ثرة قادمة من جهة مدينة البيضاء.

وأضافت المصادر إن اشتباكات متقطعة منذ الصباح الباكر بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي في ثرة تخللها قصف مدفعي متبادل، بين الطرفين المتمركزين على طرفي العقبة في الوقت الذي شهدت المنطقة تحليقاً كثيفاً للطيران الحربي التابع للتحالف العربي.ومنذ مطلع الأسبوع الجاري صعدت ميليشيا الحوثي عسكرياً بين محافظتي البيضاء وأبين، وكثفت قصف مواقع القوات الجنوبية بالأسلحة الثقيلة، وذلك بعد وصول تعزيزات كبيرة من بينها دبابات وراجمات ومدافع.