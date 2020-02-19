فصل 40 مضيفاً من طيران الخطوط الجوية الجزائرية

المصدر: (الجزائر ـ البيان)

واصل مضيفو الطيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في فوضى كبيرة بمطار الجزائر الدولي. وعرف مطار هواري بومدين بالعاصمة حالة من الشلل بعد تعطل الرحلات وإغلاق معظم المكاتب المخصصة لتسجيل الرحلات.

واستمر المضيفون في إضرابهم رغم قرار الإدارة بفصل 40 منهم وهو ما أدى إلى شلل شبه تام لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية. وأكدت النقابة الوطنية لملاحي الطيران التجاري الجزائري، في بيان لها، أنّ النقابة قد أخطرت الإدارة بقرار التوقف عن العمل لمدة 3 ساعات في إطار حركة احتجاجية.

وقالت النقابة إن الإدارة قامت بإجراءات تعسفية من خلال إصدارها لقرارات توقيف تحفظي للعمل في حق حوالي 40 موظفاً، الأمر الذي تسبب في تأزم الوضع. وحسب النقابة فإن «الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في حقهم تسببت في إضافة مطالب جديدة للمستخدمين، بعدما كانت مقتصرة على تحسين الوضع الاجتماعي».