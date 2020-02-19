إرساء بواخر حربية تركية في ميناء حلق الوادي التونسي

المصدر: (تونس- البيان)

أكدت وزارة الدفاع الوطني التونسية أمس رسو عدد من البواخر الحربية التركية في ميناء حلق الوادي، الضاحية الشمالية للعاصمة. وقالت الوزارة في بلاغ لها إن تلك البواخر تابعة لبلدان أعضاء بمنظمة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بما فيها تركيا.

وأوضحت الوزارة أن تونس هي منطقة عبور كغيرها من الدول وأنّ هذه البواخر تابعة لبلدان أعضاء بمنظمة حلف شمال الأطلسي وهي4 دول، إيطاليا وكندا واليونان وتركيا وذلك في إطار إرساء روتيني ولاعتبارات لوجستيّة.

وأضافت الوزارة أن «هذه البواخر تحصلت على ترخيص مسبق للإرساء خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2020 بالميناء المذكور» وان ذلك تم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وجاء بلاغ وزارة الدفاع التونسية بعد أن راجت أخبار عن وصول سفن حربية تركية إلى ميناء حلق الوادي، في ظل الرفض الشعبي للتدخل التركي في الجارة ليبيا.