جيش الاحتلال: نجهز لعملية واسعة ضد غزة

المصدر: (بيت لحم - معا)

قال نائب وزير الجيش الإسرائيلي آفي ديختر، أمس، إن إسرائيل تجهز عملية عسكرية واسعة من أجل تدمير البنية التحتية لحركتي حماس والجهاد في قطاع غزة. وأضاف ديختر، في حديث صحافي حول الأوضاع في غزة، إن القطاع سيمر بعملية عسكرية مماثلة لعملية «السور الواقي»، سيتم خلالها تدمير البنية التحتية للفصائل، ولا خيار غير ذلك، حسب قوله.

واجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدن الضفة الغربية، في 29 مارس 2002 في عدوان استمر حتى 10 مايو 2002، أطلقت عليه عملية «السور الواقي»، واستهدفت خلالها فصائل المقاومة وأجهزة الأمن الفلسطينية التي واجهت قوات الاحتلال في انتفاضة الأقصى.

وقال ديختر: «إن إسرائيل لا يمكن أن تتحمّل وجود كيان إرهابي، يهدد أمن مواطنيها ولديه القدرة على تعطيل حياتهم». وادعى أن توقيت العملية العسكرية ضد غزة تم تحديده مسبقاً في موعد مناسب من الناحيتين العسكرية والسياسية، ولكن من الممكن أن يأتي رداً على هجوم قد يفاجئ إسرائيل.