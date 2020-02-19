مقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني في حلب

المصدر: (طهران - أ.ف.ب)

قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بقصف في محافظة حلب السورية أمس، بحسب ما أعلنت وكالة «فارس» الإخبارية. وذكرت الوكالة أن حمد رضا بابل خاني قتل بضربة صاروخية. وأضافت أن بابل خاني كان يعرف كذلك باسمه الحركي حاج إبراهيم، من دون أن تحدد رتبته. وأظهر التقرير المقتضب كذلك صورة لبابل خاني وسط غابات بزي عسكري بني يحمل شعار الحرس الثوري وقبعة عسكرية خضراء.

ودعمت إيران إلى جانب روسيا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب التي تشهدها سوريا. وتقول إيران إن قواتها موجودة في سوريا بناء على طلب حكومة الأسد وأن دورها يقتصر على تقديم الاستشارة.