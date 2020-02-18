رسام تونسي يبدع بساقيه

الإرادة هي شعار الفنان التشكيلي التونسي أشرف النمري الذي ولد مبتور الذراعين، فقرر أن يحلّق في سماء الإبداع بساقيه اللتين جعل منهما أداته للرسم والكتابة وقضاء شؤونه.

يبلغ أشرف 33 عاماً من عمره، وهو يقيم مع أسرته في ضاحية «الكبارية» بالعاصمة تونس، ومنذ كان في عامه الخامس أحب الرسم وتعلق به، ليلتحق في العام 1999 بإحدى المدارس المتخصصة تحت إشراف الفنان المعروف محمد مطيمط، أحد أبرز رموز مدرسة تونس في الفن التشكيلي.

يقول أشرف لـ«البيان»: «تعلقت بحب الفن وقررت أن أخصص له الجانب الأكبر من حياتي، متحدياً الإعاقة، متشبثاً بالإرادة التي جعلت منها رمزاً وعنواني لأول معرض شخصي قدمت فيه لوحاتي في ديسمبر 2017»، مؤكداً «أن صاحب الهمة لا يمكن أن تحول الإعاقة دون تحقيق أهدافه»

تلقى أشرف دعماً من جمعية سويسرية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، قدّمت له معدات الرسم، وساعدته على إقامة معارض فنية في سويسرا طوال ثلاث سنوات متتالية، والأسبوع الماضي استقبله الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، ليتسلم منه هدية تتمثل في رسم بورتريه أعده الفنان الشاب بتفاصيل أثنى عليها سعيد ووسائل الإعلام المحلية.

وأكّد سعيد خلال اللقاء على دعمه المتواصل للشباب المبدع في بلاده وخاصّة لذوي الاحتياجات الخاصة، لما تحتاجه هذه الفئة من دعم من قبل الدولة، معبراً ًعن سعادته باللوحة الفنية التي أهداها إليه الفنان أشرف النمري والتي تعكس إبداعاً كبيراً وتمكّناً من تقنيات الفنّ التشكيلي، وفق ما ورد في بلاغ لمؤسسة الرئاسة أكد أن اللقاء مناسبة وجّه خلالها سعيد رسالة إلى الشباب التونسي للإيمان بقدراتهم على تجاوز الصعاب وبذل قصارى الجهد للعمل والتميز.

وكان النمري قد نظم معرضه الأول بالعاصمة وتضمن 14 لوحة معروضة للبيع، وكانت مواضيع لوحاته مختلفة ولكنه ركز بشكل خاص على الخيول التي اعتبرها رمزاً للإرادة والتحدي، حسب قوله

ويعتبر النمري أول شاب تونسي من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصل على شهادة احتراف في مجال الرسم، بعد أن أتقن هذا الفن معتمداً على قدميه منذ صغره وحتى وصل مرحلة الاحتراف،

ودعا النمري وسائل الإعلام إلى الاهتمام بفن الرسم وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن الإرادة والأمل هما أساس كل الإنجازات التي حققتها الإنسانية.