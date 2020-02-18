المصدر: (الخرطوم - طارق عثمان)

وقعت الحكومة السودانية والفصائل المسلحة بجوبا عاصمة جنوب السودان على اتفاق يقضي بتمديد أجل التفاوض بينهما لثلاثة أسابيع قابلة للتجديد، في ذات الوقت الذي أكدت فيه الأطراف سعيها بكل جهد من أجل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي ينهي الحرب ويحقق الاستقرار في البلاد.

وقال الناطق باسم وفد الحكومة للتفاوض عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي خلال مخاطبته مراسم التوقيع، إن الاتفاق الذي تم بين الحكومة والجبهة الثورية بتمديد فترة التفاوض لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتمديد، حدد أيضاً مدة أسبوع لمعالجة قضية تكليف الولاة المدنيين وتشكيل البرلمان، وأكد ضرورة أن تمضي قضية الحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر مع عملية السلام لارتباط القضيتين ببعض، وأشار إلى أن الثورة كانت نداءً فعلياً بضرورة الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، ويفتح نافذة أمل لكتابة استقرار سياسي في البلاد.

وأكد التعايشي التزام الحكومة الكامل بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية، وقال «إنها ستعمل بكل جهد من أجل الوصول إلى اتفاق سلام خلال الفترة التي حددها الاتفاق»، وأضاف: «بإمكاننا جميعاً تذليل كل العقبات ، نحن جئنا بإرادة فعلية للوصول إلى اتفاق يعالج جذور المشكلة من الأساس».