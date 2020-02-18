توثيق 95 حالة انتهاك طالت مدنيين في تعز

المصدر: (عدن-وكالات)

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عن توثيق 95 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال شهر يناير، ارتكبتها ميليشيا الحوثي.

وأشار المركز إلى مقتل 24 مدنياً، بينهم طفلان وامرأة، تسببت ميليشيا الحوثي بمقتل 11 مدنياً منهم، حيث قتل 7 مدنيين منهم، بينهم طفلة، خلال قصف ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية بمختلف القذائف والصواريخ المتوسطة والثقيلة، من بينها حي المطار القديم غرب تعز، وحي وادي الضباب.

وارتكبت الميليشيا 3 مجازر دموية في يوم واحد، إحداها بسوق المقهاية في 27 من يناير، حيث أطلقت صاروخ كاتيوشا استهدف السوق، وأدى لمقتل 3 مدنيين ، وقبلها بساعات سقطت 4 قذائف مدفعية على الأحياء السكنية ، ما أسفر عن مقتل طفلة. كما قتل في ذات اليوم 3 مدنيين كانوا يستقلون سيارة قادمة من الحوبان إلى داخل المدينة.