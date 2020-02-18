موسكو تدافع عن دعمها العسكري لدمشق

المصدر: (موسكو - د.ب.أ)

دافعت روسيا عن هجومها بجانب الجيش السوري في محافظة إدلب السورية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله أمس، إن القوات المسلّحة الروسية والمستشارين الروس يدعمون الجيش السوري في مكافحة الإرهابيين، معرباً عن أسف روسيا إزاء عودة نشاط الإرهابيين انطلاقاً من إدلب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في أن يرى نهاية لدعم روسيا للرئيس السوري بشار الأسد. جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض عقب المحادثة الهاتفية، والتي شكر خلالها ترامب أردوغان على الجهود المبذولة «لمنع وقوع كارثة إنسانية».

وكانت روسيا اتهمت تركيا مؤخراً بعدم بذل جهود كافية لمكافحة المتمردين في إدلب، وفوق ذلك اتهمتها بدعم إرهابيي جبهة النصرة بالسلاح.