العثور على مقبرة جماعية في غوطة دمشق

المصدر: (دمشق- أ.ف.ب)

عثر الجيش السوري على مقبرة جماعية، تضم 70 جثة لـ «مدنيين وعسكريين جرى إعدامهم» في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ليل الأحد.

وأفادت «سانا» بأن وحدة من الجيش عثرت «بالتعاون مع الجهات المختصة على مقبرة جماعية لمدنيين وعسكريين، ممن أقدمت المجموعات الإرهابية على إعدامهم في منطقة مزارع العب»، في مدينة دوما، في الغوطة الشرقية.

وبين عامي 2012 و2018، كان فصيلا «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، يسيطران على الجزء الأكبر من الغوطة الشرقية. كما وجدت فصائل أخرى فيها، بينها (جبهة النصرة) وحركة أحرار الشام الإخوانية.

ورجّح رئيس فرع الشرطة العسكرية في دمشق، العميد محمد منصور، وفق ما نقلت «سانا»، أن تعود الجثث، وبينهم امرأة، للفترة الممتدة بين بداية 2012 حتى 2014. وأفاد بأنه سيتم الاثنين استكمال العمل على انتشال المزيد من الجثث منها.

وأوضح الطبيب الشرعي في مستشفى تشرين العسكري، أيمن خلو، أن «معظم الرفات التي تم انتشالها كانت مقيّدة». وقال إن الكشف الأولي يُظهر «أنه تمّ إعدام أغلبيتهم بطلقات نارية في الرأس».