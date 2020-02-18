الاتحاد الأوروبي يتّجه للاعتراف بدولة فلسطينية

المصدر: دبي - البيان

تشير تحركات دبلوماسية إلى أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تقودها لوكسمبورغ، تدفع باتجاه اعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطينية، وذلك رداً على (صفقة القرن).

صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أشارت بهذا الصدد إلى أن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن بحث بالفعل المبادرة مع وزراء خارجية كل من أيرلندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا والسويد ومالطا وسلوفينيا.

تحرك دولي

وزارة الخارجية الفلسطينية، من جانبها تدفع باتجاه تحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ «صفقة القرن». وأكدت في بيان، أمس، أن المجتمع الدولي ليس لديه متسع من الوقت لإنقاذ ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.