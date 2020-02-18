الأسد: العملية مستمرة رغم «الفقاعات الصوتية»

المصدر: (دمشق - أ ف ب)

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس، أن قواته عازمة على مواصلة القتال حتى «تحرير» كافة الأراضي الخارجة عن سيطرتها «رغم الفقاعات الصوتية القادمة من الشمال»، في إشارة إلى تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال الأسد في كلمة متلفزة بثّها الإعلام الرسمي إن «معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، كما استمرار معركة تحرير كل التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار».

وأضاف «نعي تماماً أنّ هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب ولا يعني سقوط المخططات ولا زوال الإرهاب ولا يعني استسلام الأعداء، ولكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة عاجلاً أو أجلاً، وهو يعني أيضاً ألا نستكين بل أن نحضر لما هو قادم من المعارك».