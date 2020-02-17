مصرع «رؤوس حوثية» في معارك الجوف

المصدر: عدن - البيان

لقي الحارس الشخصي لزعيم ميليشيا الحوثي مصرعه، كما قُتل قائد لواء حرس الحدود، ومعه ما يسمى «رئيس هيئة الزكاة»، في المواجهات الدائرة في محافظة الجوف وغارات مقاتلات التحالف العربي.

وذكرت مصادر الجيش اليمني أن محمد حميد الدين، وهو أحد الحراس الشخصيين لزعيم الميليشيا، عبد الملك الحوثي، إضافة إلى يحيى المنبهي، المُكنى بـ«أبو طه»، وهو قائد اللواء 417 حرس حدود التابع للميليشيا الحوثية، تلقيا تدريباتهما في إيران ولبنان على يد الحرس الثوري، كما قُتل شمسان أبو نشطان، وهو وجيه قبلي من مديرية أرحب، ويدير حوزة طائفية في مسقط رأسه، وعيّنته الميليشيا رئيساً لهيئة الزكاة.

المصادر ذكرت أن طيران التحالف شن غارات دقيقة ومباشرة في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب استهدفت تجمعات للميليشيا الحوثية ومخزن سلاح ومعدات قتالية، وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وأن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لعناصر الميليشيا الحوثية، باتجاه جبال «المقاطع» المحاذية لجبال «يام» جنوب مديرية الغيل، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.