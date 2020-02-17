تعديل وزاري في الكويت

المصدر: (الكويت - كونا)

قال الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أمس، إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أصدر مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري محدود على التشكيل الحكومي. وتضمن المرسوم الأميري إجراء تعديل وزاري شمل تعيين براك الشيتان وزيراً للمالية، ومحمد بوشهري وزيراً للكهرباء والماء.

ونصّ المرسوم على تعيين خالد الفاضل وزيراً للنفط، ومريم عقيل هاشم وزيرةً للشؤون الاجتماعية ووزيرةً لشؤون الدولة الاقتصادية.

وأدى الوزراء الجُدد اليمين الدستورية أمام رئيس الوزراء، في تعديل وزاري يسبق جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».