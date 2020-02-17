عُمان: نعمل على خفض التوتر بالمنطقة

المصدر: ميونيخ- العمانية

أكد الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله، أن السلطنة تعمل على خفض حدة التوتر في منطقة الخليج العربية، مستبعداً حصول أي مواجهة عسكرية في الوقت الراهن.

وقال خلال الجلسة الحوارية التي خُصصت لبحث التوتر في المنطقة، والتي أقيمت على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن: «إننا نتواصل مع الولايات المتحدة وإيران في إطار علاقاتنا مع البلدين، لدينا شعور بأن هناك إمكانية للحوار بينهما، إننا نعمل على خفض حدة التوتر في المنطقة، ولا نتوقع حدوث مواجهة عسكرية في الوقت الحالي بالمنطقة».

وأضاف الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، أن لدى البعض «الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر في المنطقة».

وأوضح أن تواجد السفن العسكرية بكثرة في مضيق هرمز «ربما يؤدي إلى حدوث أخطاء وزيادة في حدة التوتر» مناشداً الأصدقاء النظر في أمن الملاحة البحرية القائم حالياً في مضيق هرمز.