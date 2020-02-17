اليمن.. 5 سنوات بعد انقلاب الحوثي

المصدر: تعز - صلاح صالح

خمس سنوات مضت من الحرب لم أنجز ورقة بحثية علمية ولم أشارك في أي مؤتمر علمي سواء داخلي أو خارجي، خمس سنوات ولم أحضر ندوة أو ورشة علمية ضمن تخصصي الدقيق أو التخصص العام، فضلاً عن ذلك لم أستطع إضافة نقطة واحدة تستحق الإضافة إلى سيرتي العلمية الذاتية.

هكذا افتتح البروفيسور محمود أحمد المغلس، عميد كلية التربية الأسبق بجامعة ذمار حديثه لـ«البيان» عن تأثير الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي على وضعه الأكاديمي. وأضاف: «خمس سنوات من الضغط النفسي الذي أتعرض له يومياً ما أدى إلى نزوح أسرتي تارة إلى ريف محافظة تعز مسقط رأسي ولمدة عام ثم العودة إلى محافظة ذمار ثم نزوحي بشكل فردي إلى مدينة عدن ولأكثر من عام بهدف إمكانية استلام راتبي ضمن كشوفات النازحين وأخيراً تم النزوح مع عائلتي إلى مدينة تعز (الجزء المحرر منها وضمن نطاق تواجد الشرعية)».

هذه الحرب،تقول الصحافية لميس الأصبحي، «جعلتني أكثر بؤساً وإحباطاً، لم نعد نرى إلا الخراب والدمار والموت يعصف باليمنيين في كل مكان، فقدنا الكثير من الأهل والأصدقاء والجيران.. تشرّد الكثير».

«لقد قضت الحرب حتى على رغبتنا في الكلام»، يقول المحامي عبدالكريم سلام، فـ«سنوات في المجهول أماتت الآمال وأصبحنا في حالة انتظار لنهاية الحرب». مضيفاً: «لقد شردتنا الحرب وأصبح كل فرد من أفراد العائلة في بلد، كما توقفت أعمال المحاماة في مكتبي».