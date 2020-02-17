خالد بن سلمان: رفيق الحريري اغتالته ميليشيا إيران

المصدر: دبي - البيان

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إنّ «ميليشيا الغدر الإيرانية» هي التي اغتالت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، فيما ندد مسؤول لبناني سابق بنصب ميليشيا حزب الله تمثالاً للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

وعبر حسابه على «تويتر»، غرّد الأمير خالد بن سلمان أمس: «الراحل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، كان قائداً وطنيّاً مصلحاً».

وأضاف: «رحل رفيق إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن». وأضاف الأمير خالد إن «مشروعه الوطني بقي يواجه تلك الميليشيات التي قتلته وسط بيروت».

وتابع: إن رفيق الحريري «قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف، اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار».