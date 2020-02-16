السعودية تعلن سلامة طلابها القادمين من ووهان الصينية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الأحد" عن سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس "كورنا" الجديد " COVID19" ، حيث جاءت العينة الثانية التي أخذت منهم والتي ظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس"

وذكرت الوزارة أن الطلاب غادروا الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة. .

يشار إلى أن الطلاب العشرة كانوا وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور توجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بإجلائهم من الصين.

وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

ومدينة ووهان الصينية هي بؤرة تفشي فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي، الذي وصل عدد ضحاياه إلى 1523 شخصاً في الصين وحدها.